Nicolás Maduro y sus hijos: quiénes son y cómo se posicionan en medio de la crisis política

En un momento de alta tensión política internacional, la figura de Nicolás Maduro ha vuelto a tomar protagonismo global. Pero junto con su detención y traslado a Nueva York para enfrentar cargos presentados por Estados Unidos, se reavivan las preguntas sobre quiénes son y a qué se dedican los hijos de Nicolás Maduro, un elemento clave para entender la red de poder que ha rodeado al liderazgo venezolano.

El único hijo biológico de Nicolás Maduro es Nicolás Maduro Guerra, conocido públicamente como “Nicolasito”. Nacido en 1990 fruto de la relación de Maduro con Adriana Guerra, Nicolasito es economista y desarrolló su carrera en la política venezolana siguiendo pasos semejantes a los de su padre.

A lo largo de su trayectoria, los datos oficiales señalan que:

Fue diputado en la Asamblea Nacional por el estado La Guaira.

Ocupó la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.

Fue jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

También ejerció funciones como coordinador de la Escuela Nacional de Cine.

Tras la captura de Nicolás Maduro, “Nicolasito” publicó un comunicado en redes sociales rechazando las acciones del gobierno estadounidense, calificándolas de agresión política y advirtiendo sobre riesgos a la estabilidad regional.

Los hijastros de Nicolás Maduro: perfiles y controversias

Además de su hijo biológico, la familia de Nicolás Maduro incluye a tres hijastros, hijos de su actual esposa, Cilia Flores, con su primer matrimonio. Estos son Walter Jacob Gavidia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores y Yosser Daniel Gavidia Flores.

Walter Jacob Gavidia Flores, el mayor de los hermanos, se ha desempeñado en cargos públicos vinculados con áreas de justicia y administración, entre ellos funciones en el sistema judicial venezolano.

Yoswal Alexander Gavidia Flores ha sido señalado en reportes periodísticos por presuntos esquemas de corrupción y ostentación de bienes, aunque no se han presentado cargos formales públicos recientes.

Yosser Daniel Gavidia Flores, por su parte, mantiene un perfil más bajo en la esfera mediática, con menor presencia en cargos oficiales o declaraciones públicas.

El análisis del perfil y actividades de los hijos de Nicolás Maduro ofrece una pieza clave para comprender las dinámicas de poder en la política venezolana, así como las proyecciones de liderazgo que podrían surgir en el futuro inmediato.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.