¿Se acabó el sueño mundialista? “Chucky” Lozano queda fuera de San Diego FC

La caída de un ídolo parece consumarse. En primer lugar, lo que debía ser la etapa de madurez de Hirving “Chucky” Lozano se ha transformado en una crisis profunda. Asimismo, el delantero quedó fuera del roster oficial del San Diego FC para la temporada 2026 de la MLS. El club californiano presentó su plantilla y dorsales sin incluir al mexicano. Debido a esto, su futuro profesional es hoy una auténtica incógnita.

El atacante llegó a Estados Unidos con la etiqueta de figura. De hecho, se esperaba que fuera la cara del nuevo proyecto en San Diego. Sin embargo, su rendimiento en los últimos cuatro años fue irregular. Las lesiones constantes mermaron su nivel físico. Por esta razón, medios como Olé USA y AS USA reportan que, aunque tiene contrato, el club no logró colocarlo en otro equipo. Su ausencia en las canchas para este ciclo es definitiva.

Por otro lado, el problema no es solo futbolístico. Por ejemplo, su propio hermano dio declaraciones polémicas a los medios recientemente. Lo describió como una persona con carácter “grosero y prepotente”. Según estas versiones, su actitud complicó la relación con vestidores y directivos. Sin duda, estos señalamientos familiares ensombrecen aún más la imagen del jugador que alguna vez fue el más valioso de México.

Mundial 2026: Una meta inalcanzable

No obstante, el mayor impacto está en la Selección Nacional. En 2018, Lozano era el símbolo de esperanza para México. Hoy, sin ritmo de juego y sin club, su participación en el Mundial 2026 está prácticamente descartada. En resumen, el declive ha sido abrupto. Pasó de brillar en el PSV y Napoli a ser un espectador más de la liga estadounidense. En conclusión, la carrera del “Chucky” atraviesa su hora más baja.

Finalmente, queda la duda de si Hirving podrá reinventarse. De igual forma, el tiempo se agota para el futbolista de 30 años. Con estas acciones, queda claro que el talento no basta si no hay constancia y estabilidad emocional. La afición mexicana observa con tristeza cómo se apaga la estrella del hombre que algún día hizo vibrar a todo un país.

