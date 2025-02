Hirving Lozano quiere volver a la Selección Mexicana

Hirving “Chucky” Lozano, actual jugador del San Diego FC en la MLS, ha manifestado su deseo de regresar a la Selección Mexicana y disputar los torneos importantes de este año, como la Copa Oro y la Nations League.

“Siempre estoy disponible para la Selección. Me encanta representar a mi país y, en cualquier momento que me llamen, estaré ahí. La gente me pregunta por qué no he ido, pero creo que pronto habrá oportunidad de volver”, señaló el delantero.