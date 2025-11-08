¡Histórico! México gana en panales a Brasil y se corona tercer lugar del Mundial Femenil Sub 17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se lleva el tercer lugar del Mundial de la FIFA en Marruecos 2025 tras empatar 1-1 con Brasil y ganar 3-1 en penales, en un vibrante duelo disputado este sábado 8 de noviembre en el Estadio Olímpico de Rabat.

El Tri Femenil, dirigido por Miguel Gamero, mostró garra y temple para cerrar su participación en el podio, dejando atrás la derrota semifinal ante Países Bajos y consolidando una campaña histórica.

La portera Valentina Murrieta se convirtió en la heroína de la tarde con dos atajadas clave en la tanda de penales, mientras que Mía Villalpando aportó con un gol decisivo desde el manchón.

México abrió el marcador en el tiempo reglamentario gracias a un tanto de Evelyn López, pero Brasil igualó con un remate de Pereyra, forzando la definición por penales donde el Tricolor brilló. Esta medalla de bronce representa la segunda mejor actuación histórica de México en un Mundial Femenil de límite de edad avalado por la FIFA, superando ediciones previas en Sub-20.

El equipo azteca, que avanzó con victorias sobre Países Bajos, Camerún y Paraguay, además de eliminar a Italia en penales en cuartos, deja un legado de orgullo y proyección para el fútbol femenil nacional.

Con esta hazaña, las mexicanas cierran un torneo inolvidable, inspirando a nuevas generaciones y reafirmando el crecimiento del balompié femenil en el país. ¡Felicidades, Tri!