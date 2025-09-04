Hollow Knight: Silksong vs. Hollow Knight: Diferencias clave

La anticipada secuela de Hollow Knight, que inició su desarrollo como un contenido descargable, llega con una multitud de transformaciones y nuevas características. La distinción más evidente es que Hornet, a diferencia del silencioso Caballero, no es una protagonista muda.

Este cambio, sumado a más de 200 tipos de enemigos inéditos y de mayor complejidad, eleva el nivel de desafío general del juego, como han señalado quienes tuvieron la oportunidad de probar la demo reciente.

Pharloom, el nuevo reino, promete igualar o incluso superar el tamaño de Hallownest, con casi el doble de bancos para descansar, sumando cerca de cien en comparación con los 51 del juego original.

¿Qué cambios trae Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong presenta una serie de transformaciones clave en comparación con Hollow Knight, abarcando desde la narrativa hasta la jugabilidad y la complejidad del mundo:

Misión y dirección : Mientras que en Hollow Knight la exploración se centraba en descender a l as profundidades de Hallownest para descubrir sus secretos. En Silksong , la misión de Hornet implica ascender por el reino de Pharloom para liberarlo de una maldición.

Sistema de equipamiento renovado : Los tradicionales Amuletos de Hollow Knight son reemplazados por Crestas en Silksong .

Recursos y habilidades : El recurso principal de Hornet es la Seda , que sustituye al Alma del Caballero . La Seda es esencial para curarse con la habilidad Enlazar y para mejorar la movilidad con la habilidad Garra .

Parry activo : A diferencia de la “ deflexión ” del juego original, donde se negaba el daño cronometrando un ataque, el parry en Silksong es una habilidad activa.

Tipos de herramientas : Las Herramientas Rojas son ofensivas y se rompen con el uso, mientras que las Azules y Amarillas otorgan efectos pasivos.

Posibles tipos de capas : Se sugiere que las habilidades de movimiento de Hornet , como el doble salto, el planeo o el deslizamiento con movimientos arácnidos, podrían estar ligadas a diferentes tipos de capas, un elemento ausente en el primer juego.

Opción de deshabilitar la interfaz (HUD) : Una característica confirmada en Silksong que no era posible en el juego original sin modificaciones es la opción de desactivar el HUD

Hollow Knight: Silksong se presenta como una secuela que, si bien mantiene la atmósfera distintiva de la serie, introduce cambios profundos y emocionantes.