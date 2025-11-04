Video: Vecinos someten a hombre armado que disparó al aire en colonia El Cuernito

Momentos de pánico y tensión se vivieron la noche del martes en la colonia Reacomodo El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando un hombre armado comenzó a disparar al aire y a amenazar a los vecinos en plena vía pública.

De acuerdo con reportes preliminares, el individuo —identificado como un hombre de 41 años— se encontraba en aparente estado de alteración, portando una pistola corta, con la cual realizó varios disparos al aire sobre la calle Marte, generando alarma entre las familias de la zona.

Vecinos que se encontraban en las inmediaciones salieron de sus viviendas y, ante el temor de que alguien resultara herido, decidieron enfrentarlo y someterlo por la fuerza. En el intento por desarmarlo, el sujeto resultó golpeado por la multitud antes de ser entregado a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que arribaron minutos después.

Los uniformados aseguraron el arma de fuego y trasladaron al detenido al Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. Hasta el momento, no se han reportado heridos de bala, aunque varias personas sufrieron crisis nerviosas por el hecho.

Testigos señalan que la rápida intervención de los propios vecinos evitó una tragedia, ya que el hombre, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, apuntó en varias ocasiones hacia las casas y vehículos estacionados.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de El Cuernito, quienes piden a las autoridades mayor presencia policial y patrullajes constantes, debido a los frecuentes episodios de violencia registrados en la zona durante los últimos meses.