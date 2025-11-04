Hombre pierde la vida tras ser arrastrado por una ola en playa “Los Orkos”

Un hombre de 35 años, originario del estado de Puebla, perdió la vida luego de ser arrastrado por una ola mientras pescaba en la playa Los Orkos, ubicada entre los poblados de Migriño y Elías Calles, al noroeste del municipio de Los Cabos.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el hecho ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre, cuando la víctima se encontraba sobre unas rocas realizando actividades de pesca. Testigos relataron que una ola lo derribó y, pese a los llamados de auxilio, el hombre no logró salir del mar y desapareció entre las aguas.

Tras un par de días de búsqueda, fue la tarde del lunes 3 de noviembre cuando autoridades recibieron el reporte de un cuerpo flotando en el mar, el cual fue rescatado por elementos de la Secretaría de Marina y trasladado al Sector Naval de Cabo San Lucas.

Peritos y agentes de investigación criminal confirmaron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo que fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia correspondiente.

El dictamen forense determinó como causa de muerte un ahogamiento e inmersión accidental en aguas naturales, sin que el cuerpo presentara lesiones recientes.

Este tipo de hechos no son aislados en las costas sudcalifornianas. En años anteriores se han documentado casos de personas que pierden la vida al ser arrastradas por corrientes marinas, así como diversos rescates realizados por guardavidas en playas del municipio de Los Cabos.

Autoridades y cuerpos de emergencia reiteran la importancia de mantener precaución al ingresar al mar, especialmente en zonas no vigiladas, y de informarse previamente sobre las condiciones de la playa, a fin de prevenir tragedias y preservar la vida.