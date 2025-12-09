Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Diciembre, 2025
Nacional

Video: Indignación en Ecatepec, sujeto asesina a patadas a un gatito en mercado local

Un hombre fue señalado por matar a patadas a un gatito en el mercado Nuevo Laredo, en Ecatepec. Vecinos exigieron justicia por el acto de crueldad animal.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
8 diciembre, 2025
La comunidad de Ecatepec, Estado de México, expresó una profunda indignación luego de que un sujeto fuera acusado de asesinar a patadas a un gatito dentro del mercado Nuevo Laredo.

Testigos denunciaron que el acto ocurrió en plena zona comercial, generando repudio inmediato entre comerciantes y visitantes.

De acuerdo con los primeros reportes compartidos por vecinos, el responsable habría atacado al pequeño animal sin motivo aparente, provocando una ola de enojo y exigencias para que las autoridades intervengan.

La crueldad animal es considerada un delito en el Estado de México, por lo que ciudadanos pidieron que se investigue el hecho y se proceda conforme a la ley.

Colectivos protectores de animales también manifestaron su preocupación y reiteraron la importancia de denunciar casos de maltrato animal, así como reforzar campañas de concientización en espacios públicos.

El incidente reavivó el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia en mercados y zonas concurridas de Ecatepec.

