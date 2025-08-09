Hombre asesinado en ataque armado en Ciudad Constitución

Un hombre asesinado en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, fue víctima de un ataque armado perpetrado por un Grupo de sicarios que logró darse a la fuga. El hecho ocurrió la tarde de este sábado, cuando la víctima viajaba en bicicleta y recibió múltiples disparos de arma de fuego, cayendo sobre la vía pública.

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar para acordonar el área y realizar las primeras diligencias. El ataque fue registrado alrededor de las 14:20 horas, según la llamada de un elemento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que alertó sobre detonaciones de arma de fuego y una persona sin vida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos del hombre asesinado y dar con los responsables. Peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron el sitio en busca de indicios que fueron levantados bajo cadena de custodia para su posterior análisis en laboratorio.

El ataque ocurrió entre las calles 20 de Noviembre y Félix Ortega, en la colonia Pueblo Nuevo. La víctima, de identidad aún desconocida, vestía pantalón de mezclilla, camiseta azul y tenis negros. Tras recibir los impactos, fue trasladada por servicios de emergencia a un hospital, donde falleció antes de recibir atención médica.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) participaron en las labores de campo, realizando el levantamiento de evidencias balísticas y otras pruebas periciales. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, la cual formará parte del expediente del caso.

La PGJE indicó que la carpeta de investigación quedó en manos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio Doloso, quien buscará identificar al o los autores materiales del homicidio.

Vecinos de la zona señalaron que tras escuchar las detonaciones, observaron a hombres armados huir en dirección desconocida, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a la participación de un Grupo de sicarios.