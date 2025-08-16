Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 16 de Agosto, 2025
La Paz

Hombre queda gravemente lesionado tras ser atropellado por tractocamión en Pescadero

Hombre resulta gravemente herido tras ser atropellado por un tractocamión en Pescadero; autoridades investigan el accidente.
Daniela Lara
16 agosto, 2025
IMG: Redes sociales

Un hombre de unos 50 años sufrió graves lesiones la noche del viernes 15 de agosto al ser atropellado por un tractocamión sobre la carretera Transpeninsular, frente a la gasolinera de Pescadero.

Testigos relataron que la víctima quedó tendida sobre el asfalto tras el impacto. Paramédicos de distintas corporaciones le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron al centro de salud de Todos Santos. Posteriormente, lo enviaron al Hospital General “Juan María de Salvatierra” en La Paz.

El diagnóstico médico indica politraumatismo, neumotórax y una herida grave en la pierna izquierda. Su estado se considera delicado.

Hombre resulta gravemente herido tras ser atropellado por un tractocamión en Pescadero; autoridades investigan el accidente.

IMG: Redes sociales

Las autoridades informaron que el conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público mientras se investiga el accidente y se determinan responsabilidades.

