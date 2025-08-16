Hombre queda gravemente lesionado tras ser atropellado por tractocamión en Pescadero
Un hombre de unos 50 años sufrió graves lesiones la noche del viernes 15 de agosto al ser atropellado por un tractocamión sobre la carretera Transpeninsular, frente a la gasolinera de Pescadero.
Testigos relataron que la víctima quedó tendida sobre el asfalto tras el impacto. Paramédicos de distintas corporaciones le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron al centro de salud de Todos Santos. Posteriormente, lo enviaron al Hospital General “Juan María de Salvatierra” en La Paz.
El diagnóstico médico indica politraumatismo, neumotórax y una herida grave en la pierna izquierda. Su estado se considera delicado.
Las autoridades informaron que el conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público mientras se investiga el accidente y se determinan responsabilidades.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.