VIDEO: Captan a hombre paseando avestruz en parque de Nuevo León

El avistamiento de animales no tan comunes en el día a día de los pobladores de Nuevo León volvió a darse a notar, por ejemplo, hace unos días el exparticipante de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris, dio a conocer que un oso lo siguió a él y a su hijo de siete años por algunos kilómetros en un paseo de montaña.

Sin embargo, el avistamiento más reciente se trató de un avestruz, el cual supuestamente pertenece a un vecino de Ciudad Apodaca, Nuevo León.

Fue a través de un video compartido en redes sociales, donde se muestra que un hombre sorprendió a sus vecinos porque mientras pasaban a saludarlo, él paseaba en un parque con una peculiar mascota: su avestruz llamado ‘Flash’.

Se dice que ‘Flash’ fue criado por el hombre desde que era pequeño, por lo que está acostumbrado a correr por las calles del municipio y convivir con personas:

“Ahí tómelo, es Flash, ve a saludar, él no hace nada, lo crie de chiquito, ¿verdad que si mi rey?, vaya mijo’”, comentó el dueño.

El clip de poco más de un minuto, sorprendió también a los internautas, pues hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 24 mil reacciones.

¿Es legal tener un avestruz de mascota en Nuevo León?

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se puede tener un animal exótico de fauna silvestre como mascota, siempre y cuando no estén en probable peligro de extinción, no sean amenazadas y no estén sujetas a protección especial.

Debido a que el avestruz no se encuentra en ninguno de esos parámetros, sí es legal tener un ejemplar de esta especie como mascota en Nuevo León.

Sin embargo, para tener un avestruz como mascota se debe solicitar el ‘Trámite 08-056’ para que la Semarnat lo autorice.

Además, cabe destacar que se pueden tener dichos animales solamente si su comportamiento o conducta natural les permite convivir con el hombre en un ambiente doméstico libre de riesgos físicos, sanitarios o de seguridad.