Hombre de la tercera edad es hallado sin vida en Cabo San Lucas; autoridades investigan causas

Esta mañana, vecinos y transeúntes de la colonia Aguajitos reportaron el hallazgo de un hombre sin vida sobre la calle Aguajitos, lo que generó una intensa respuesta de elementos de seguridad pública y servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los agentes procedieron a acordonar la zona para preservar la escena mientras peritos y especialistas forenses iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas del fallecimiento del individuo, quien pertenecía a la tercera edad.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, lo cual causó alarma entre los residentes del área, quienes observaron las labores de los cuerpos de seguridad y esperaron la llegada de las autoridades. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas que provocaron la muerte del hombre, dejando abiertas diversas líneas de investigación.

Las autoridades locales han solicitado a la comunidad mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda ser relevante para esclarecer el caso, mientras el operativo de investigación continúa activo.

Este lamentable hallazgo se suma a otros casos en la región donde personas han sido localizadas sin vida bajo diversas circunstancias, aunque las causas pueden variar y están sujetas a los resultados de las investigaciones periciales.

La información sobre este suceso sigue en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se emitan comunicados oficiales con mayores detalles sobre la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

