Hombre cayó de 10 metros mientras trabajaba y empresa no se hace responsable

José Octavio Sierra Flores es un hombre de avanzada edad que sufrió un accidente mientras trabajaba en un empaque en el municipio de Mulegé. Asegura que durante 9 años laboró en ese lugar con jornadas de 19 horas diarias. Nunca recibió vacaciones y, según dijo, en algunas ocasiones le retiraron la prestación del seguro social, lo que afectó su número de semanas cotizadas.

De acuerdo con su relato, sufrió una caída que afectó severamente su pie y su cintura. Al darse cuenta de que no podría volver a trabajar, la empresa lo despidió.

“En el empaque Santa Marta, me caí de una tolva de 10 metros de altura y ellos no han querido responder conmigo para nada. Solo me pagaron el tiempo que tenía ahí, pero quedaron de pagar la cotización del seguro, y no lo hicieron. Estoy batallando para que me pensionen debido a que me cortaron el seguro y me sacaron de la empresa. Están haciendo muchas injusticias conmigo”.