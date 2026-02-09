Vinculan a proceso a un hombre detenido con marihuana tras cateo en Comondú

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Omar “N”, luego de ser detenido durante un cateo en el municipio de Comondú, donde se aseguró marihuana en distintas presentaciones.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició a partir de un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Secretaría de Marina, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Pioneros, en Ciudad Constitución, cuando un ciudadano les alertó sobre la presunta siembra de plantas de marihuana en un domicilio de la zona.

Tras corroborar los datos, la Fiscalía Federal solicitó una orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez federal. El operativo se realizó de manera coordinada entre la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la propia Marina.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron a Omar “N”, así como un kilo 585 gramos de plantas de marihuana y 192 gramos de hierba verde y seca, con características propias de la cannabis sativa.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso del imputado por un delito contra la salud. No se impuso medida cautelar y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGR reiteró que las investigaciones continúan conforme a lo establecido en la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.

