Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 9 de Febrero, 2026
HomeSeguridadVinculan a proceso a un hombre detenido con marihuana tras cateo en Comondú
Seguridad

Vinculan a proceso a un hombre detenido con marihuana tras cateo en Comondú

La FGR logró la vinculación a proceso de Omar “N”, detenido en un cateo coordinado por fuerzas federales en Ciudad Constitución. En el domicilio se aseguraron más de un kilo de plantas de marihuana y hierba seca.
9 febrero, 2026
0
29
Vinculan a proceso a hombre detenido con marihuana en Comondú

IMG: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Omar “N”, luego de ser detenido durante un cateo en el municipio de Comondú, donde se aseguró marihuana en distintas presentaciones.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició a partir de un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Secretaría de Marina, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Pioneros, en Ciudad Constitución, cuando un ciudadano les alertó sobre la presunta siembra de plantas de marihuana en un domicilio de la zona.

Tras corroborar los datos, la Fiscalía Federal solicitó una orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez federal. El operativo se realizó de manera coordinada entre la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la propia Marina.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron a Omar “N”, así como un kilo 585 gramos de plantas de marihuana y 192 gramos de hierba verde y seca, con características propias de la cannabis sativa.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso del imputado por un delito contra la salud. No se impuso medida cautelar y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGR reiteró que las investigaciones continúan conforme a lo establecido en la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFGR
Articulo anterior

Milena Quiroga pone orden en El Tecolote: regularán casas rodantes por contaminación ...

Siguiente articulo

El sector minero exige justicia por la desaparición de los10 trabajadores en ...