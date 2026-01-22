Fallece hombre por disparos tras ser trasladado al IMSS de Guerrero Negro

La mañana de este jueves se registró una intensa movilización policial y ministerial en las inmediaciones del IMSS de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, luego del arribo de un hombre sin vida que presentaba lesiones producidas por arma de fuego.

De acuerdo con información oficial, a las 07:56 horas se confirmó el fallecimiento de la víctima, quien fue trasladada en un vehículo particular desde el poblado de Jesús María, Baja California, con la intención de recibir atención médica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales al llegar al hospital.

El hecho generó preocupación entre la ciudadanía, luego de que a través de redes sociales se difundieran reportes sobre el resguardo policial de las instalaciones del IMSS de Guerrero Negro, situación que posteriormente fue confirmada por autoridades ministeriales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que se inició la carpeta de investigación correspondiente por la muerte del hombre, identificado como trabajador de una gasolinera en el poblado de Jesús María y con 45 años de edad, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento del lugar, el aseguramiento de indicios y la recolección de evidencias relacionadas con el caso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. Debido a que los hechos ocurrieron en territorio de Baja California, la Fiscalía General del Estado será la encargada de conducir la investigación principal, mientras que la PGJE de Baja California Sur colaborará de manera coordinada en las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

