Hombre es arrastrado por un arroyo tras el paso del huracán Priscilla en Los Cabos

La fuerza del huracán Priscilla dejó imágenes estremecedoras en el municipio de Los Cabos. En redes sociales circula un vídeo que muestra a un hombre siendo arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Caribe, en Cabo San Lucas tras las intensas lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico.

De acuerdo con testigos, el hombre intentó cruzar una calle inundada cuando fue sorprendido por la fuerza del agua. Vecinos que se encontraban en el lugar grabaron el momento, sin poder intervenir debido a la magnitud de la corriente que descendía desde las zonas altas de Cabo San Lucas, alimentada por las lluvias torrenciales del huracán Priscilla.

Las autoridades locales no han confirmado la identidad del hombre ni su estado de salud. Elementos de Protección Civil y bomberos iniciaron un operativo de búsqueda en los cauces aledaños, que permanecen crecidos y peligrosos por el exceso de agua acumulada.

El huracán Priscilla ha causado afectaciones significativas en Baja California Sur, dejando inundaciones, cortes eléctricos y deslaves en distintas zonas de Los Cabos y La Paz. Las autoridades mantienen la alerta por posibles crecidas de arroyos y exhortan a la población a no intentar cruzar corrientes de agua ni circular por vialidades anegadas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró que la prioridad sigue siendo proteger la vida de los habitantes y pidió atender las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas lluvias derivadas de los remanentes del huracán Priscilla, que continúa dejando un saldo de daños materiales y escenas de angustia en la región.