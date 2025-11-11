Hombre cruzo la frontera a Tijuana con el cadáver de su pareja sentimental

Un hombre fue detenido en Tijuana tras ser acusado del asesinato de su pareja sentimental en Los Ángeles, Estados Unidos, y de intentar deshacerse del cuerpo en territorio mexicano. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal localizaron un vehículo con una persona sin vida en su interior en la colonia 10 de Mayo, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

De acuerdo con el informe policial, el detenido, identificado como Erick N, de 44 años, llegó a bordo de un automóvil Dodge Charger gris hasta el domicilio de su madre. Fue la propia familia quien lo denunció ante las autoridades luego de que el hombre confesara haber tenido una discusión con su pareja, Aracely N, antes de llegar al lugar.

Cuando los oficiales revisaron el vehículo, encontraron a una mujer sin signos vitales en el asiento del copiloto. El cuerpo presentaba rigidez y evidentes signos de violencia, por lo que los agentes procedieron a detener a Erick N en el sitio.

Durante su declaración, el detenido señaló que el crimen había ocurrido en Los Ángeles, California, donde presuntamente golpeó y estranguló a Aracely N, con quien residía en Long Beach. Posteriormente, decidió cruzar la frontera hacia Tijuana con la intención de pedir ayuda a su familia para deshacerse del cuerpo.

Fuentes locales informaron que la víctima era migrante y mantenía una relación sentimental con el presunto agresor desde hacía varios años. Tras ser detenido, Erick N fue puesto a disposición de la FGE, que coordina acciones con las autoridades de Estados Unidos para definir su situación legal.

Las autoridades estadounidenses podrían solicitar la extradición del presunto responsable para que sea juzgado en el país vecino, mientras en Tijuana se continúa con la investigación por el asesinato de Aracely N, un caso que ha conmocionado a ambos lados de la frontera.