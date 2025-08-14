Hombre y madre de menor son detenidos por abuso sexual en un kayac

Una mujer fue detenida en Puerto Madryn, Argentina, acusada de facilitar el abuso sexual de su propia hija menor de edad. La decisión judicial, que conmocionó a la comunidad, se produjo tras el testimonio de la víctima, quien señaló la complicidad de su madre en el delito.

Este caso se desprende de una investigación más amplia contra un hombre, también detenido, que utilizaba perfiles falsos y paseos en kayak para atraer a sus víctimas. La Fiscalía sospecha que podría haber más damnificados.

El caso se originó a partir de una causa que investigaba a un hombre identificado como D.R. por engaños y acoso en línea. Según la investigación de la fiscal Anya Puchetta, en Argentina, el sujeto creaba perfiles falsos de mujeres en redes sociales para contactar a adolescentes y ofrecerles paseos nocturnos en kayak en zonas apartadas como señuelo. Una vez en el lugar, cometía los abusos.

La detención de la madre se ordenó después de que la menor de edad relatara, en una instancia de Cámara Gesell, que su progenitora no solo la acompañó al encuentro, sino que permaneció en el lugar durante el ataque sin intervenir. Este testimonio fue crucial para que el juez Daniel Yangüela dictara la prisión preventiva para la mujer, acusada de complicidad.

La participación de la madre en el delito ha sido descrita como un elemento escalofriante y decisivo para la Fiscalía, que ahora busca esclarecer el grado de responsabilidad de ambos imputados.

El hombre, identificado como D.R., enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y también se encuentra detenido. La Fiscalía no descarta que existan otras víctimas, dado que el modus operandi de captación a través de perfiles falsos era sistemático.

La causa tiene actualmente a dos personas imputadas. Mientras las autoridades judiciales continúan recabando pruebas, incluyendo peritajes técnicos sobre dispositivos electrónicos y nuevos testimonios, la mujer permanece detenida en prisión preventiva.

El Código Penal de Argentina contempla que los padres o tutores que colaboren en delitos sexuales contra los menores de edad a su cargo pueden enfrentar la misma pena que los autores materiales, la cual oscila entre 6 y 15 años de prisión.

La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer por completo el caso y determinar si hay otras víctimas de engaños o abuso sexual por parte de los dos detenidos. La investigación ha generado una profunda preocupación en la comunidad local, que exige justicia para la menor de edad y sus familias.

