Hombre muere tras múltiples picaduras de abejas en Puerto Vallarta

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de ser picado múltiples veces por abejas al acercarse a un enjambre en la colonia El Coapinole, del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El incidente ocurrió la tarde del lunes, cuando el individuo se acercó al grupo de insectos que reaccionó de forma defensiva.

De acuerdo con el reporte al 911, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio del hombre, quien fue encontrado tirado sobre la vía pública en el cruce de las calles 24 de Febrero y Guatemala, cubierto de abejas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales llegaron rápidamente al sitio, donde intentaron brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, confirmaron que el afectado ya no contaba con signos vitales, pues las picaduras y el veneno de los insectos habían provocado un daño irreversible.

El voluntario Alexander Araujo Zepeda, miembro de los bomberos y vecino de la zona, relató que al escuchar los gritos salió con su equipo de protección y logró alejar al hombre del área del ataque. Pese a su esfuerzo, el daño causado por el veneno de las abejas ya era demasiado severo.

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal, quienes permanecieron en el sitio en espera de la llegada del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Policía de Investigación, encargados de realizar el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo del hombre fue trasladado por el Semefo para la práctica de la necropsia correspondiente, con el fin de confirmar la causa exacta del fallecimiento.