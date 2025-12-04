Hombre muere tras ser golpeado por una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil

Un trágico accidente ocurrido en un gimnasio de Olinda, en el estado de Pernambuco, Brasil, dejó como saldo la muerte de Ronald José Salvador Montenegro, un hombre de 55 años reconocido por su labor cultural en la región. El incidente sucedió mientras se ejercitaba, cuando una barra metálica se desprendió del soporte y golpeó directamente su pecho.

De acuerdo con la Policía Civil, la víctima fue auxiliada de inmediato por personal del gimnasio y posteriormente trasladada a una Unidad de Pronto Atendimento (UPA). Pese a los esfuerzos médicos, Ronald no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el impacto.

El accidente quedó grabado en video

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo la barra cae repentinamente sobre el pecho de Ronald, quien intenta levantarse tras el golpe antes de colapsar. El video será utilizado por las autoridades como parte de la investigación.

Investigación por muerte accidental

La Policía Civil informó que el caso está siendo tratado como una muerte accidental, aunque se realizan peritajes para revisar el estado del equipo de entrenamiento, su instalación y las condiciones de seguridad dentro del gimnasio. También se analizarán las circunstancias en que Ronald utilizaba la máquina al momento del desprendimiento.

Ronald José Salvador Montenegro era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes, institución dedicada a preservar y difundir diversas tradiciones locales. Su fallecimiento generó consternación en la comunidad cultural de Olinda, donde era muy apreciado por su trabajo y compromiso.