Hombre murió tras caída de un tanque de agua en Chihuahua

Durante la madrugada de este viernes, un lamentable hecho conmocionó a Ojinaga, Chihuahua, cuando un hombre murió al caer desde una altura aproximada de 20 metros. El incidente ocurrió en una estructura de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), ubicada en la Avenida Juventud y la calle Agustín Melgar.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo identificado como Marcelo había escalado el depósito y, pese a los llamados de vecinos y autoridades para que descendiera, perdió el equilibrio y sufrió la caída que le costó la vida.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el hombre murió de manera inmediata tras el impacto. Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Testigos presenciales captaron en video el momento en que el joven permanecía en lo alto de la estructura antes de desplomarse. Las imágenes se difundieron en redes sociales y generaron gran conmoción entre los habitantes del municipio fronterizo.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas que llevaron a Marcelo a subir al sitio.