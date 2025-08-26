Hombre pierde la vida en estacionamiento de La Paz

Un hombre perdió la vida este lunes en un estacionamiento de la colonia Centro en La Paz, tras sufrir una caída de aproximadamente siete metros mientras realizaba labores de herrería sobre un techo de lámina. El fallecimiento ocurrió en el lugar, a pesar de los intentos de paramédicos por reanimarlo.

Hombre perdió la vida tras caída en estacionamiento

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas en el estacionamiento Jiménez, ubicado sobre la calle Agustín Arreola, entre Antonio Mijares e Ignacio Zaragoza, a un costado de un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como un joven de 27 años, de oficio herrero, quien se encontraba en la parte superior del inmueble realizando trabajos. Al pisar una lámina en mal estado, esta cedió, lo que provocó la caída desde el techo hasta el suelo del estacionamiento.

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo de emergencia. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) arribaron al sitio y localizaron al trabajador en paro cardiorrespiratorio. A pesar de aplicar maniobras de reanimación, el fallecimiento fue confirmado en el lugar.

El área quedó bajo resguardo de elementos de seguridad para permitir las diligencias correspondientes. Posteriormente, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba maniobras sobre la estructura metálica del inmueble. La debilidad del material habría sido un factor determinante en la caída.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar las condiciones laborales en que se encontraba el joven al momento del accidente, así como las responsabilidades correspondientes.