Detienen un hombre por presunta pederastia agravada en Tijuana

Pederastia fue el delito por el que autoridades detuvieron a un hombre en Tijuana, luego de una investigación iniciada por una denuncia presentada bajo protocolos de protección a víctimas menores de edad, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La dependencia estatal detalló que agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión contra Daniel Uriel “N”, señalado por su probable responsabilidad en hechos de Pederastia agravada ocurridos en un domicilio particular de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la carpeta de investigación, una víctima menor de edad refirió haber sido objeto de conductas de carácter sexual, lo que activó los mecanismos institucionales de atención inmediata y resguardo integral.

Las autoridades precisaron que la denuncia fue recibida conforme a lineamientos especializados para víctimas menores de edad, priorizando en todo momento la integridad física, emocional y legal de la persona afectada.

La Fiscalía General del Estado de Baja California indicó que la intervención policial se realizó como parte de la política de protección a niñas, niños y adolescentes en la entidad, y que la investigación avanzó con base en datos de prueba recabados legalmente.

Tras su detención en Tijuana, Daniel Uriel “N” fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial competente.

Será dicha autoridad judicial la encargada de definir la situación legal del imputado, una vez que se desahoguen las audiencias correspondientes y se valoren los elementos contenidos en la carpeta de investigación.

La fiscalía reiteró que los casos relacionados con Pederastia se atienden con enfoque prioritario, dada la gravedad del delito y el impacto que genera en las víctimas menores de edad y su entorno familiar.

Hasta el cierre de la información, el proceso legal continuó en curso, mientras las autoridades mantuvieron reserva sobre mayores detalles para no entorpecer la investigación ni vulnerar los derechos de la víctima.

