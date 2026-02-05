¿Quién es el hombre sentenciado a cadena perpetua por querer matar a Donald Trump?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que este 4 de febrero de 2026 se dictó cadena perpetua contra Ryan Wesley Routh. Este sujeto fue hallado culpable por el intento de asesinato planeado contra el expresidente Donald Trump en Florida durante septiembre de 2024. El veredicto, impulsado por los fiscales federales, responde a la gravedad de un acto que puso en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ryan Wesley Routh, un contratista de techos originario de Carolina del Norte, carecía de experiencia militar, pero mostraba una ideología radicalizada. Según las investigaciones presentadas en el tribunal de Estados Unidos, el sentenciado se había convertido en un ferviente defensor de causas internacionales, llegando a viajar al extranjero con intenciones bélicas antes de atentar contra Donald Trump.

¿Quién es Ryan Wesley Routh, el hombre sentenciado a cadena perpetua por intentar matar a Donald Trump? Se trata de un individuo con antecedentes penales que, en años recientes, manifestó un interés obsesivo por el conflicto en Ucrania. Los fiscales federales detallaron que Routh buscaba reclutar soldados para combatir en Europa, mostrando una preocupante inclinación por la retórica violenta en sus redes sociales.

La trayectoria de Ryan Wesley Routh estuvo marcada por una serie de declaraciones públicas donde afirmaba estar dispuesto a luchar y morir en conflictos extranjeros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que el agresor de Donald Trump intentó reclutar a refugiados afganos para llevarlos al frente de batalla ucraniano, considerándolo la misión más importante del mundo actual.

Durante el proceso, se reveló que el responsable del intento de asesinato describía el panorama global como una lucha simplista entre el bien y el mal. Los fiscales federales argumentaron que esta visión distorsionada fue lo que lo llevó a planear el ataque armado en West Palm Beach, lo que finalmente le valió la cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos.

Este fallo judicial busca servir como un recordatorio de que la violencia política no tiene cabida en el sistema democrático. Con la permanencia definitiva de Ryan Wesley Routh tras las rejas, se cierra uno de los capítulos más tensos en la seguridad de los candidatos presidenciales en la historia reciente.

