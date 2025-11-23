Hombre hallado con signos de violencia en carretera Transpeninsular cerca de Miraflores

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur (BCS) informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre con lesiones y signos de violencia, localizado la tarde del viernes en la Carretera Transpeninsular, a la altura del poblado de Miraflores.

El reporte, recibido a las 16:15 horas, alertó sobre una persona del sexo masculino sin vida en las inmediaciones del kilómetro 60, en el tramo San José del Cabo–La Paz. Ante ello, la PGJE inició las indagatorias correspondientes y abrió una carpeta de investigación por posible homicidio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio, donde confirmaron lo señalado por cuerpos de seguridad pública. A un costado de la carretera localizaron a un hombre con lesiones visibles en el rostro, quien no respondía a llamados, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Especialistas en criminalística realizaron el procesamiento del área para levantar indicios bajo cadena de custodia, con el fin de enviarlos a los laboratorios para su análisis. Estos dictámenes periciales serán integrados a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo, que permanece en calidad de desconocido, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley, la cual permitirá establecer las causas precisas del deceso.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio Doloso lleva a cabo los actos ministeriales para identificar al hombre y dar con los probables responsables de los hechos registrados en Miraflores.