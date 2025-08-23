Hombre sin vida en localizado en brecha del municipio de Mulegé

Fuentes extraoficiales informaron sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una brecha del municipio de Mulegé. que conduce hacia la Colonia El Ranchito. El reporte oficial fue recibido alrededor de las 17:30 horas.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue localizado por personas que transitaban por el camino de terracería y que dieron aviso inmediato a los cuerpos de seguridad. El lugar fue acordonado para la preservación de la escena.

El hallazgo de este hombre sin vida movilizó a elementos de la Policía Municipal, agentes de investigación y personal de servicios periciales, quienes habrían acudido para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.

El camino en cuestión es una Mulegé brecha utilizada frecuentemente por habitantes de la zona para trasladarse hacia la Colonia El Ranchito, lo que permitió que el hallazgo ocurriera en un horario con tránsito de personas.

