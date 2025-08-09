Un hombre sin vida fue localizado en vivienda de El Centenario, La Paz

Según información extraoficial difundida en redes sociales, un hombre hallado sin vida en El Centenario fue localizado la mañana de este sábado 9 de agosto en el patio trasero de una vivienda ubicada en la intersección de calle 13 y prolongación Lázaro Cárdenas.

El reporte se realizó alrededor de las 8:00 horas a los números de emergencia. Vecinos alertaron a las autoridades sobre el hecho, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal y a personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Centenario, quienes acudieron con una ambulancia para brindar atención.

Al llegar, los socorristas fueron recibidos por una mujer que dijo ser familiar del joven fallecido. Según estas versiones, se trataba de un hombre de 28 años encontrado en posición decúbito dorsal, con el cuello atrapado entre una pequeña cerca en el patio de la vivienda.

Por el momento, la causa exacta de su muerte se desconoce. Las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este lamentable hecho, que ha generado consternación en la comunidad de El Centenario.

Información en proceso…

