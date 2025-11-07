Hallan a hombre sin vida en Ciudad Constitución; no presentaba signos de violencia

La tarde de este viernes se registró el hallazgo del cuerpo de un hombre de 51 años dentro de un domicilio en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. El caso ya está bajo investigación, pero las autoridades confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

El reporte llegó al mediodía. Agentes de investigación y peritos acudieron a una vivienda en el cruce de bulevar Ruiz Cortines y Pino Suárez, en la colonia Pueblo Nuevo. Al entrar al inmueble, los elementos encontraron al hombre sin vida y sin evidencias de agresión.

Las primeras revisiones señalan que el hombre tenía problemas de salud. Esa posibilidad también forma parte de las líneas que analizan los investigadores.

Lee más: Aseguran dos vehículos relacionados con el accidente del malecón de La Paz

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, donde realizarán la necropsia que permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento.