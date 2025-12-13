Hallan a hombre sin vida con aparentes signos de violencia en Comondú

En el municipio de Comondú se reportó el hallazgo de una persona sin vida con aparentes signos de violencia, localizada a un costado de la carretera Ciudad Insurgentes–Puerto López Mateos, lo que dio inicio a una investigación por parte de las autoridades estatales.

El cuerpo, correspondiente a un hombre, presentaba golpes contusos en distintas partes del cuerpo y fue encontrado a la altura del kilómetro 15, en un camino que conduce al Rancho Las Tres Cruces.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:16 horas de este viernes 12, luego de que elementos de la Seguridad Pública Municipal alertaran sobre la presencia del cuerpo sin vida.

Tras el aviso, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo. En el lugar, peritos en criminalística de campo realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento, además de continuar con los trabajos de identificación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el Ministerio Público especializado en homicidio doloso mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los probables responsables.