Hallan a un hombre sin vida con heridas de arma de fuego en Guerrero Negro

Durante la madrugada de este viernes 14 de noviembre, las autoridades estatales atendieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida en la colonia Marcelo Rubio, en Guerrero Negro, municipio de Mulegé. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que la víctima presentaba lesiones provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el aviso se recibió alrededor de las 02:00 horas. El cuerpo fue localizado sobre la vía pública, en el tramo de la calle Profesora Jovita Meza Olmos, entre Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena, asegurar indicios y levantar las evidencias correspondientes. La víctima, quien hasta ahora permanece en calidad de no identificada, fue trasladada al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La PGJE informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hallazgo de una persona sin vida y determinar la posible participación de él o los responsables.

Este caso representa el cuarto homicidio doloso registrado en Baja California Sur en lo que va del mes de noviembre, de acuerdo con el informe preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según las cifras acumuladas, el estado suma 111 homicidios dolosos entre enero y octubre, a los que se agregan los hechos contabilizados en este mes.