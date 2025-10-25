Hallan cuerpo en estado de descomposición en La Paz

Autoridades de La Paz, Baja California Sur, hallaron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición de un hombre en la colonia 3 de Mayo. Debido a olores fétidos reportados por los vecinos al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), se envió una unidad al sitio para realizar una revisión.

Al llegar al domicilio ubicado en las calles Enrique VonBorstel y Gilberto Márquez, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y de Servicios Periciales encontraron el cuerpo de un hombre, de 50 años aproximadamente, tez morena y complexión robusta, quien vestía un short gris y no portaba camisa. Su cuerpo fue encontrado sobre cobijas extendidas en el suelo de una casa aparentemente abandonada, donde, según versiones preliminares, habría estado viviendo en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia ni lesiones.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladó el cuerpo para realizar la necropsia de ley, cuyo resultado determinará las causas exactas de la muerte. Los peritos recolectaron indicios en el lugar bajo la cadena de custodia y los enviaron a laboratorio para su análisis, con el fin de descartar cualquier hipótesis de violencia.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para investigar las causas de la muerte e informó que mantiene abiertas las líneas de investigación y trabaja en la identificación del hombre.