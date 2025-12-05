Investigan hallazgo de hombre sin vida en Valle de Vizcaíno

Un hombre fue localizado sin vida en una zona rural del Valle de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, donde su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición y en fase de esqueletización.

El hallazgo ocurrió la tarde del jueves 4 de diciembre en una brecha cercana al ramal Emiliano Zapata, a la altura del kilómetro 132 del tramo carretero Santa Rosalía–Paralelo 28. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), peritos en criminalística y agentes de investigación acudieron al sitio tras recibir el reporte.

La víctima permanece en calidad desconocida. De acuerdo con la información preliminar, vestía un short deportivo oscuro con franjas blancas y llevaba un kit de herramientas múltiples.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. El estudio consideró que la persona tenía alrededor de 30 días de haber fallecido, según el cronotanatodiagnóstico.

La Procuraduría señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a la víctima.