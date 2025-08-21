Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
Seguridad

Hombres extraviados son localizados en La Paz

Comisión de Búsqueda rescata a hombres extraviados. Fueron localizados tras operativo de búsqueda en zona rural de La Paz
Adolfo Torres
20 agosto, 2025
Imagen generada con Gemini

Cuatro hombres extraviados originarios de Chiapas fueron localizados tras permanecer tres días en el monte de La Paz sin agua ni alimento, luego de perderse en su trayecto entre el rancho “Batiz” en Todos Santos y el Valle, a donde se dirigían en busca de empleo.

De acuerdo con reportes oficiales, un operativo coordinado por la Comisión de Búsqueda permitió ubicar a los migrantes después de seguir huellas en terrenos rurales. El hallazgo se realizó gracias a un despliegue de personal especializado que rastreó la zona durante varias horas.

Los cuatro hombres extraviados recibieron atención inmediata por parte de brigadistas y paramédicos, quienes les proporcionaron agua, alimentos y una revisión médica. El diagnóstico confirmó que se encontraban en buen estado de salud a pesar de la deshidratación y el cansancio.

Tras ser auxiliados, los rescatados lograron comunicarse con un familiar en Chiapas para informar sobre su situación. Posteriormente, solicitaron ser trasladados hacia la carretera al norte, desde donde planeaban continuar su trayecto en busca de trabajo.

El operativo de búsqueda concluyó oficialmente a las 15:02 horas, momento en el que las autoridades dieron por cerrada la acción de localización y asistencia. La coordinación de los equipos fue clave para que el rescate se lograra sin incidentes adicionales.

