Hombres y mujeres: ¿Quién compra más durante El Buen Fin?

Los hombres se consolidan como el comprador predominante durante las principales temporadas de ventas en México, incluyendo El Buen Fin y Navidad. Las cifras revelan una clara disparidad: el 59% de quienes planean realizar compras en línea para esta temporada son hombres, superando significativamente al 40% representado por las mujeres.

Aunque la estadística muestra a los hombres ejecutando la compra, la realidad es que sus decisiones están frecuentemente influenciadas por terceros. Expertos de AMD señalan que la esposa o los hijos tienen un papel crucial en definir qué se adquiere finalmente.

Las personas mayores de 30 años son las que poseen un mayor poder adquisitivo y tienden a ceder más al impulso de las compras. El grupo de edad que lidera las adquisiciones digitales se encuentra entre los 35 y 44 años (32%), seguido por aquellos de 45 a 54 años (25%).

¿Cómo influyen los jóvenes y la familia en el gasto del hombre?

De acuerdo con Consumer Sales Manager, las personas mayores de 30 años concentran el mayor poder adquisitivo. No obstante, la participación de los jóvenes está creciendo significativamente en esta temporada de ventas.

El grupo de 18 a 24 años ahora representa el 7% de las compras, consolidándose como los futuros motores del e-commerce. Además, se explicó que la influencia juvenil es doble: influyen en las decisiones de sus padres y ya generan ingresos propios al trabajar desde la universidad.