FGEO investiga homicidio de chofer vinculado a elecciones en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación tras el homicidio de un individuo identificado como M.M.J., chofer de un candidato que participa en las elecciones municipales de San Pablo Coatlán, programadas para el 16 de noviembre.

El deceso ocurrió luego de un ataque con arma de fuego en San Antonio Lalana, que también dejó herido al candidato a la presidencia municipal, Gerardo López García, quien fue trasladado a un hospital tras recibir atención médica por las lesiones.

Investigación multidisciplinaria y posible vínculo electoral

Según un comunicado de la FGEO, se desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las investigaciones iniciales y construir una teoría del caso. Además, se solicitó el apoyo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya que no se descarta que el móvil del ataque esté relacionado con el proceso electoral.

Las autoridades aseguraron que se dará seguimiento a cualquier implicación de índole electoral, garantizando que el caso se investigue con transparencia y conforme a la ley.

LEE MÁS: Asesinan a alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; ya había pedido seguridad públicamente

Contexto electoral

El ataque coincide con el proceso electoral local en San Pablo Coatlán, donde los ciudadanos acudirán a las urnas el 16 de noviembre para elegir a sus autoridades municipales. Medios locales señalaron que el ataque podría haber estado dirigido al candidato, aunque lamentablemente el chofer perdió la vida.