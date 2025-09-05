Otro homicidio en Ciudad Constitución; suman cuatro en Comondú este septiembre

La violencia volvió a sacudir a Ciudad Constitución . Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del jueves 4 de septiembre en la colonia Vargas , con lo que suman ya cuatro homicidios en Comondú durante los primeros días de septiembre.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el ataque armado ocurrió alrededor de las 17:25 horas , tras reportarse detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado en las calles Javier Mina y Díaz Ordaz . En el lugar fue localizado un hombre sin vida con múltiples heridas por proyecto de arma de fuego .

El área quedó acordonada mientras peritos levantaban indicios para su análisis en los laboratorios de la institución . Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Lee más: Operativo en Loreto permite el aseguramiento de arma de fuego y dos detenidos

A la par, otro hecho generó alarma entre la población. La noche del miércoles 3 de septiembre , una mujer fue privada de la libertad en la colonia INVI por tres sujetos armados . De inmediato se activó un operativo de búsqueda que movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno .

Horas después, la víctima fue encontrada caminando sobre la carretera , a la altura del poblado de Longoria en el tramo Ciudad Constitución–Ciudad Insurgentes . Presentaba una lesión en el rostro y fue trasladada a una clínica para su atención médica .

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento