Martes 26 de Agosto, 2025
Dos detenidos por homicidio tras el hallazgo de fosas clandestinas en Cabo San Lucas

A finales de julio dos hombres fueron privados de la vida y sepultados en fosas clandestinas. La PGJE vinculó a proceso a dos presuntos responsables por el delito de homicidio calificado.
Daniela Lara
26 agosto, 2025
La PGJE vinculó a proceso a dos presuntos responsables por el delito de homicidio calificado.

IMG: PGJE BCS

Dos hombres fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas en las inmediaciones del rancho La Ramadita , en Cabo San Lucas. Por este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) vinculó un proceso a dos sujetos como probables responsables.

La investigación señala que los crímenes ocurrieron la madrugada del 30 de julio de 2025 . Las víctimas viajaban en una camioneta Ford blanca rumbo a un domicilio ubicado a unos 500 metros del arroyo El Salto. Al llegar al sitio, los atacaron con machetes y objetos contundentes hasta provocarles la muerte.

Las denuncias por desaparición activaron un operativo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de restos óseos en dos fosas clandestinas. Las pruebas genéticas confirmaron que pertenecen a los hombres reportados como no localizados.

Los detenidos fueron identificados como William “N” , de 29 años y originario de Guerrero, y Eduardo “N” , de 54 años y originario de Oaxaca. Elementos de investigación los capturaron el 24 de agosto en la colonia Invasión Lagunitas de Cabo San Lucas, en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

En la audiencia inicial del 25 de agosto , el juez de control los vincula a proceso por homicidio calificado , dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

