Presunto autor material del homicidio de funcionario en Los Cabos ya se encuentra en BCS: Gobernador

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, confirmó que el hombre detenido en el estado de Sonora por su presunta participación en el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, funcionario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Los Cabos, ya fue trasladado a territorio sudcaliforniano, donde enfrenta su proceso penal conforme a derecho.

Cuestionado sobre el estatus de la investigación y los avances del caso, el mandatario estatal precisó que el detenido se encuentra bajo proceso de judicialización y que se mantiene el respeto al debido proceso, al tiempo que subrayó que las indagatorias no han concluido, ya que se continúa trabajando para identificar a posibles autores intelectuales del crimen.

“Sobre la detención del asesino material, ya está acá, se está siguiendo el proceso de judicialización, guardando el debido proceso (…) ya está detenido, se detuvo en Sonora, ya está acá y tiene que enfrentar la justicia, acusado de homicidio, pero también estamos buscando quiénes fueron, están sobre otras pesquisas, la logística, quiénes son los actores intelectuales, él fue el material, entiendo que la Procuraduría tiene que ir más allá porque no fue por nada, cómo estuvo, qué fue”, expresó Castro Cosío.

Capturan en aeropuerto de Hermosillo a presunto asesino de director policiaco de San José del Cabo

De acuerdo con lo informado en días pasados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dio a conocer la detención de José Ahuítzotl “N”, señalado como relacionado en el ataque armado que privó de la vida al funcionario municipal.

El homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús ocurrió el pasado 7 de septiembre de 2025, en San José del Cabo, cuando el entonces director administrativo de Seguridad Pública Municipal fue víctima de un ataque armado que le causó la muerte, hecho que generó consternación entre autoridades y corporaciones de seguridad en el municipio.

Las investigaciones continúan a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con el objetivo de esclarecer plenamente el caso y determinar todas las responsabilidades relacionadas con el crimen.

