Piden no especular sobre homicidio de funcionario de la Policía Municipal en Los Cabos

Tras el asesinato de Ángeles Ojeda de Jesús, funcionario de la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos, autoridades municipales expresaron sus condolencias y delinearon los pasos a seguir en materia de seguridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya investiga el caso. Por su parte, el secretario de Gobierno de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, lamentó lo sucedido, destacó la trayectoria del funcionario y pidió no dar crédito a versiones especulativas, subrayando que será la PGJE la instancia que determine las causas y el modus del ataque.

“Nosotros creemos que es un caso, por supuesto, aislado y que lo más importante es que se investigue y no hacer caso, pedirles que no hagan caso a información con especulaciones que se están dando en algunos medios de comunicación, nada serios, por supuesto, y esperemos a que sea la Procuraduría quien de la noticia y los datos serios de la investigación”, expresó Rentería Santana.

Rentería Santana adelantó que se llevará a cabo una reunión con autoridades de seguridad para establecer mecanismos y definir acciones posteriores a este hecho.

Agregó que las mesas de seguridad han dado resultados en el municipio, al garantizar condiciones de protección a más de 4 millones de visitantes cada año, y subrayó que no se tienen registros recientes de denuncias por hechos violentos en la zona turística.

