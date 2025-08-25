Investigan homicidio a balazos en calles de la colonia Zaragoza, en Loreto

Un nuevo homicidio en Loreto está siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE). Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 23 de agosto, alrededor de las 15:15 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Zaragoza, específicamente en la calle Agustín Olachea Avilés, esquina con Antonio Mijares y Mauricio Castro.

En el lugar fue localizado un hombre de 43 años de edad, originario de Loreto, quien ya no presentaba signos vitales debido a las heridas ocasionadas por los disparos.

Escena resguardada y levantamiento del cuerpo

Vecinos dieron aviso al número de emergencias, lo que permitió que las autoridades llegaran al sitio para acordonar la zona y realizar el levantamiento de indicios. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia correspondiente.

La PGJE se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y dar seguimiento a las diligencias.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Loreto, quienes se mantienen atentos a los avances que puedan surgir en torno a este crimen.