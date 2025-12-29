Más de 100 homicidios dolosos en BCS durante 2025, casi el doble que en 2024
La incidencia de homicidios dolosos en Baja California Sur registró un incremento considerable durante 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre enero y noviembre de este año se iniciaron 109 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 55 casos, lo que representa un aumento del 98.18 por ciento.
De acuerdo con el reporte oficial, más del 70 por ciento de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que refleja la persistencia de la violencia armada en la entidad. Los meses con mayor incidencia fueron junio, con 23 homicidios; agosto, con 17; y julio, con 16 carpetas de investigación, considerados los periodos más violentos del año.
En el análisis por municipio, Comondú concentra el mayor número de homicidios dolosos, con 41 casos registrados entre enero y noviembre de 2025. Autoridades de la Mesa de Seguridad han señalado que esta cifra está relacionada con disputas entre grupos criminales ocurridas en dicha demarcación.
En segundo lugar se ubica Los Cabos, con 21 asesinatos, seguido de Loreto, que reporta 19 homicidios. Este último municipio, al igual que Comondú, ha sido identificado por autoridades como zona prioritaria en materia de seguridad, debido a hechos violentos vinculados al crimen organizado.
Finalmente, Mulegé registró 15 homicidios dolosos, mientras que La Paz contabilizó 13 carpetas de investigación, posicionándose como los municipios con menor incidencia de este delito, de acuerdo con las cifras oficiales del SESNSP.
