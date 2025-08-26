Homicidios casi se duplican en BCS; nuevo caso sacude a Loreto

Con impactos de arma de fuego y dentro de un vehículo, fue localizado sin vida un joven de 23 años durante la madrugada de este martes en el municipio de Loreto.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 01:30 horas sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de Puerto Escondido, en el arroyo El Tambor. Agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguraron la zona.

En el lugar, los peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron la escena, levantaron los indicios y documentaron el vehículo Kia Soul gris, donde se encontraba el cuerpo con heridas por disparos.

La PGJE abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Este homicidio se suma al repunte de la violencia en Baja California Sur. Entre enero y julio de 2025, se han registrado 66 víctimas de homicidio doloso, casi el doble de las 34 contabilizadas en el mismo periodo de 2024. Comondú encabeza la lista con 26 casos, aunque los hechos violentos se están extendiendo a otros puntos del estado.

