Hong Kong confirma 75 fallecidos tras el incendio en un conjunto de rascacielos

Las autoridades de Hong Kong informaron una nueva actualización sobre el incendio ocurrido en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po. El saldo oficial ascendió a 75 personas fallecidas, mientras continúan las labores de búsqueda de residentes que aún no han sido localizados.

Los equipos forenses identificaron nuevos cuerpos en los niveles más dañados del complejo, lo que llevó a las autoridades a elevar la cifra de fallecidos. La actualización forma parte del balance que el gobierno comparte sobre la emergencia.

Avanza la búsqueda de personas no localizadas

Los rescatistas siguen revisando departamentos, escaleras y áreas comunes. Las familias continúan acudiendo a los centros habilitados para recibir información y registrar a personas que siguen sin aparecer.

La investigación apunta a fallas en la remodelación

La policía informó que mantiene abierta la investigación por presunta negligencia. Los primeros hallazgos señalan que los materiales inflamables instalados en los andamios facilitaron la expansión del fuego. Las autoridades analizan documentación, permisos y prácticas utilizadas por la empresa responsable de las obras.

Vecinos permanecen en refugios temporales

Más de 900 residentes duermen en albergues provisionales. Equipos médicos, psicólogos y personal social trabajan con las familias afectadas para atender lesiones, brindar contención emocional y gestionar apoyos.

Llaman a reforzar medidas de seguridad

Ingenieros y especialistas en construcción pidieron revisar de manera urgente los estándares que regulan remodelaciones en edificios altos. También recomendaron inspecciones inmediatas en inmuebles que utilizan materiales similares a los del complejo siniestrado.