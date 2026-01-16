California en alerta: el hongo de la muerte deja tres muertos y 35 intoxicados este invierno

El llamado “hongo de la muerte”, relacionado con la mortal Amanita phalloides y otras especies altamente tóxicas, ha causado la muerte de tres personas y envenenado a al menos 35 más entre recolectores y consumidores inadvertidos, según reportes oficiales y medios internacionales.

Alarmando aún más al estado de California, Estados Unidos por los brotes de hongos silvestres venenosos en distintas áreas de la región.

Las autoridades sanitarias del California Department of Public Health (CDPH) confirmaron que desde 18 de noviembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, se han documentado 35 casos de intoxicación por hongos silvestres.

Los casos han superando ampliamente los promedios anuales que suelen ser menos de cinco casos por año. Entre los afectados, tres personas perdieron la vida y tres más requirieron trasplantes de hígado debido a la severidad de la intoxicación.

Estableciéndose así como el episodio más grave registrado en la historia reciente del estado, con múltiples hospitalizaciones y una elevada peligrosidad asociada a las toxinas que contienen estas especies.

Varios condados han reportado el crecimiento del “hongo de la muerte”

Los casos se han concentrado en varias regiones del norte de California, incluyendo Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma, donde la combinación de lluvias tempranas y temperaturas templadas ha favorecido un crecimiento inusualmente abundante de estas setas.

Según expertos, las condiciones climáticas atípicas de este invierno han creado un escenario propicio para que estas especies proliferen fuera de la temporada habitual, lo que ha incrementado el riesgo para quienes salen a recolectar hongos silvestres.

Este brote en California subraya un serio riesgo de salud pública que va más allá de casos aislados. La combinación de hongos extremadamente tóxicos, condiciones ambientales inusuales y la falta de identificación experta ha resultado en consecuencias fatales y hospitalizaciones graves.

Por ello, debemos recordar la importancia de la precaución y el conocimiento en temas de micología y seguridad alimentaria antes de interactuar con flora que desconocemos.

