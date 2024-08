“Es el honor de mi vida”, dice Tim Walz, elegido compañero de fórmula de Kamala Harris

“Es el honor de mi vida” dijo el nuevo compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, tras haber sido elegido como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata para las elecciones estadounidenses de noviembre.

“Voy a darlo todo. Me recuerda un poco al primer día de clases”, escribió Walz este martes en la red social X.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024