A qué hora ver a “Checo” Pérez en el Gran Premio de México 2023

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para que se lleve a cabo el Gran Premio de México, lo que promete ser un espectáculo imperdible para todos los amantes del automovilismo.

Este domingo 29 de octubre, todas las miradas estarán puestas en el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez y en lo que suceda en el trazado de la Magdalena Mixihuca.

“Checo” Pérez saldrá desde la quinta posición en la parrilla de salida y buscará subir nuevamente al podio, como lo hizo en 2021 y 2022, cuando se alzó con el tercer puesto en ambas ediciones.

Your final classification after that fascinating session!

This could all chance of course, with a host of investigations from the session yet to start#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/elwJac9FPF

