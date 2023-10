Horacio Pancheri insulta a Samadhi Zendejas y las redes lo “destrozan”

El actor y protagonista de Telenovelas de Televisa, Horacio Pancheri, está envuelto en una polémica, luego de ser exhibido por la también actriz, Samadhi Zendejas.

La tarde de ayer jueves, Zendejas utilizó su cuenta de Instagram para “denunciar” cómo Horacio, que recién estrenó una nueva novela, la había llamado fea en una de sus historias.

“Oigan, me estoy aquí arreglando, para sentirme un poco más bonita. Que es algo que no piensa todo mundo, y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, diciéndome que soy una mujer fea”.

Pese al insulto que recibió, la actriz se mostró respetuosa en su discurso, pues aseguró que esos comentarios no son necesarios en un tiempo donde el amor propio es un tema tan delicado.

“Sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando ¿qué tan positivo compartir este tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, mucha gente se reprime y no se sienten bonitas”.

Samadhi fue enfática en decir a todas sus fanáticas que lo importante es el interior, y pidió no dar voz a gente como Horacio.

“A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque siendo ustedes son bellas”, sentenció.

Horas más tarde, Pancheri publicó un comunicado donde decía que había sido hackeado, y por lo tanto, que él no fue quien envió ese insulto.

“Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaria de esa forma bajo ninguna circunstancia”, se lee.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Las redes destrozan a Horacio Pancheri

En cuanto el caso se hizo viral en redes sociales, los internautas mostraron su apoyo a Samadhi Zendejas, y comenzaron a criticar duramente al actor.

“Horacio Pancheri es el típico argentino arrogante, soberbio, ególatra que viene a México a buscar fama”; “Alguien le hubiera avisado a Horacio Pancheri que México te ama o te odia, no hay puntos medios”, fueron algunos de los comentarios.