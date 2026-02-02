Horarios de misas y honras fúnebres del obispo emérito Miguel Ángel Alba Díaz en La Paz

La Diócesis de La Paz se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Alba Díaz, quien fuera el III Obispo de La Paz, este lunes 2 de febrero del 2026.

Para honrar su memoria y permitir que los fieles den el último adiós, las autoridades eclesiásticas han organizado una serie de honras fúnebres que iniciarán con un repique de campanas en todos los templos de la entidad, seguido por la recepción de su cuerpo en el Santuario de Guadalupe.

El cuerpo de Don Miguel Ángel Alba Díaz llegará al Santuario de Guadalupe hoy a las 5:00 pm, donde se llevará a cabo una velación durante toda la noche.

La primera Eucaristía será presidida por Don Miguel Espinosa a las 6:00 pm, seguida de otra celebración a las 7:30 pm a cargo del decanato de Catedral. Se espera una amplia participación de la comunidad católica en estos primeros servicios religiosos en Baja California Sur.

Durante el martes 3 de febrero, las actividades continuarán desde temprano con misas a las 7:00 am y rezos de Laudes. La velación permanecerá abierta durante todo el día para que los grupos parroquiales y ciudadanos puedan acudir al santuario.

El miércoles 4 de febrero, tras las últimas jornadas de velación, el cuerpo será trasladado del Santuario de Guadalupe hacia la Catedral de Nuestra Señora de La Paz a las 4:00 pm. La Misa Exequial de cuerpo presente se celebrará a las 6:00 pm en el recinto catedralicio, siendo este el momento principal de la despedida litúrgica para el jerarca católico.

Finalmente, el novenario oficial dará inicio el jueves 5 de febrero en la Catedral a las 7:00 pm. Se ha hecho un llamado a todas las parroquias de la Diócesis para que repliquen este novenario en sus respectivas comunidades, uniendo a todo el estado en oración por el descanso eterno de quien fuera su guía espiritual.

Es importante destacar que el legado del Obispo Emérito dejó una huella profunda en la estructura social y religiosa de La Paz, siendo una figura clave en la defensa de los derechos humanos y la atención a las comunidades más vulnerables del estado.

Lee más: Fallece Obispo Emérito Miguel Ángel Alba Díaz en La Paz

Trayectoria y despedida en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz

Para dar mayor contexto a esta pérdida, cabe recordar que el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz encabezó la Diócesis de La Paz durante décadas, enfrentando retos importantes en el crecimiento de la iglesia en Baja California Sur. Su labor no solo fue espiritual, sino también de mediación en conflictos sociales, lo que le ganó el respeto de diversos sectores políticos y civiles. Su partida marca el fin de una era para el catolicismo en la península.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México