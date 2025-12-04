SEP modifica los horarios escolares en todo el país. Así quedarán a partir de ahora

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un ajuste nacional en los horarios escolares para este ciclo 2025-2026, con cambios en los horarios de entrada y salida de clases, así como una ampliación de las vacaciones de invierno. Este nuevo esquema será obligatorio para todas las entidades del país.

Con la medida, la SEP busca proteger la salud de estudiantes y maestros frente a las bajas temperaturas previstas para finales de año, especialmente en zonas donde el clima invernal es más severo. Como parte del ajuste, el receso invernal comenzará el 22 de diciembre de 2025 y concluirá el 12 de enero de 2026, extendiendo el periodo vacacional tradicional.

En algunos estados, como Puebla, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí, se aplicará un “horario invernal” especial: la entrada a clases podría retrasarse y la salida anticiparse para evitar que los alumnos estén en las aulas en las horas de mayor frío.

No obstante, la SEP aclaró que no todas las entidades modificarán sus horarios, pues dependerá de las condiciones climáticas locales y de la infraestructura de cada escuela.

Lee más: SEP capacita a docentes para fortalecer la enseñanza en educación básica

Padres de familia, maestros y alumnos han recibido con expectativa este anuncio, ya que los nuevos horarios escolares implican adaptaciones en las rutinas diarias, transporte, y logística familiar. Además, para algunos planteles el ajuste representa una medida de prevención para evitar enfermedades respiratorias vinculadas al frío, sobre todo en zonas montañosas o con temperaturas bajas durante la mañana.

Con estos ajustes en los horarios escolares, la SEP pretende garantizar que el ciclo escolar 2025-2026 se desarrolle con normalidad, sin comprometer la salud y el bienestar de la comunidad estudiantil, incluso en las épocas de frío intenso.