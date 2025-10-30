Por seguridad, ajustan horarios del transporte en Los Cabos durante Halloween

Como medida preventiva ante los incidentes registrados en años anteriores durante las festividades de Halloween, los gremios del transporte público en Los Cabos ajustarán sus horarios de servicio este 31 de octubre. El objetivo es evitar actos vandálicos contra las unidades y garantizar la seguridad de choferes y usuarios.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Transporte de Los Cabos, las unidades de transporte colectivo y urbano en Cabo San Lucas y San José del Cabo suspenderán sus operaciones a las 18:00 horas. Algunos transportistas podrían continuar trabajando, pero bajo su propia responsabilidad.

La medida se tomó tras evaluar los hechos de años anteriores, cuando varios camiones fueron dañados con piedras y pintura durante las celebraciones nocturnas. Las autoridades recordaron que este tipo de sucesos afectan tanto al servicio de transporte como a los usuarios que dependen de él.

Lee más: Anuncian operativo de seguridad y cierres viales en Cabo San Lucas por Halloween

El Autotransporte Federal Ruta del Desierto también anunció que operará hasta las 18:00 horas. Sin embargo, se analiza la posibilidad de extender el horario hasta las 21:00 horas, dependiendo de cómo se desarrollen las actividades en el municipio.

El cierre anticipado busca reducir riesgos y evitar daños materiales. Según la dependencia, durante Halloween se han presentado situaciones donde grupos de jóvenes realizan actos de vandalismo en la vía pública, poniendo en peligro tanto las unidades como al personal.

Finalmente, la Dirección Municipal de Transporte exhortó a la población a tomar previsiones para su regreso a casa y respetar los ajustes operativos. Recordó que la prioridad es proteger a los operadores y a los usuarios durante esta jornada festiva.